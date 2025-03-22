Ιμάμογλου: «Το κάλεσμά μου προς το έθνος μας»

Επεισόδια αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη όπου υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου φωνάζουν συνθήματα υπέρ του δημάρχου με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους απωθούν, χρησιμοποιώντας χημικά και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.

Νέο μήνυμα του Ιμάμογλου προς τον τουρκικό λαό, λίγο μετά την προσαγωγή του στο δικαστικό μέγαρο για κατάθεση στον εισαγγελέα. Αναμενόταν να ληφθεί απόφαση είτε να τον αφήσουν ελεύθερο, είτε να τον φυλακίσουν εν αναμονή της δίκης του. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δείχνει ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη στάση, έναντι της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν.

Εν αναμονή της απόφασης εάν θα προφυλακιστεί ή όχι, χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης στην πλατεία Σαράτσανε.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η μεγάλη συγκέντρωση με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Ιμάμογλου να μεταδίδει εικόνα ζωντανά.

Το CHP θα προχωρήσει στην ανακήρυξη του ως υποψηφίου για την προεδρία την Κυριακή, μετά από μια συμβολική προκριματική ψηφοφορία και ο δήμαρχος ζητάει από τους Τούρκους πολίτες να ψηφίσουν.



«Το κάλεσμά μου προς το έθνος μας»



Προστατέψτε τις κάλπες αύριο, ό,τι κι αν συμβεί. Εκτός από τις κάλπες των προκριματικών εκλογών για την προεδρική υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, θα υπάρχουν και κάλπες αλληλεγγύης. Όλοι θα μπορούν να ψηφίσουν εδώ.



Μην ξεχνάτε, ζητώ από εσάς (να ασκήσετε) και το δημοκρατικό σας δικαίωμα» σημειώνει χαρακτηριστικά στο X, με την ανάρτηση να έχει και σχετικό βίντεο.

Milletimize çağrımdır;



Ne olursa olsun yarınki sandıklara sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçim sandıklarının yanında dayanışma sandıkları da olacak. Burada herkes oy kullanabilecek.



Unutmayın; sizlerden ve demokratik hakkınız olan… pic.twitter.com/R5dQC8FUvj — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες για τρομοκρατία που του ασκήθηκαν, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters αφότου συνελήφθη την Τετάρτη για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν).

«Βλέπω σήμερα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου αντιμετωπίζουμε ασύλληπτες κατηγορίες και συκοφαντίες», είπε ο Ιμάμογλου υπερασπιζόμενος τον εαυτό του στην ανάκριση της αντιτρομοκρατικής, σύμφωνα με το έγγραφο.





Ο Ιμάμογλου συσπειρώνει την αντιπολίτευση ως ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του μακροχρόνιου προέδρου.



«Αυτές οι συκοφαντίες θα πέσουν, αφότου χτυπήσουν τα τείχη στην καρδιά του έθνους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμάμογλου.



«Είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να απαλλαγεί από αυτήν τη νοοτροπία το συντομότερο δυνατό, η οποία πιστεύει ότι δικαιούται να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους θώκους (της)», είπε ο Ιμάμογλου, αφήνοντας αιχμές κατά του Ερντογάν.



Σε προηγούμενο μήνυμά συσπείρωσης προς τον τουρκικό λαό στο X επισημαίνει εξάλλου: «Τα τείχη του φόβου έχουν ξεπεραστεί, τώρα υπάρχει ένα έθνος».



«Οι Κωνσταντινουπολίτες συναντώνται στο Σαράτσανε σήμερα το απόγευμα στις 20.30».

Korku duvarları aşıldı, artık millet var.



İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor. pic.twitter.com/VfecApAtIe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης εμφανίστηκε νωρίτερα το Σάββατο ενώπιον των αρχών προκειμένου να καταθέσει για τις κατηγορίες ότι βοήθησε το PKK, σχηματίζοντας εκλογική συμμαχία με το φιλοκουρδικό Λαϊκό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας (DEM) κατά τις δημοτικές εκλογές του 2024, μία ημέρα μετά την ανάκρισή του για τις καταγγελίες περί διαφθοράς.

Την Παρασκευή, η αστυνομία ανέκρινε τον Ιμάμογλου για τέσσερις ώρες σχετικά με τις κατηγορίες περί διαφθοράς, με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αρνείται όλες τις κατηγορίες, όπως ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις για τη σύλληψή του λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Αψηφώντας την απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και πολλές ακόμα τουρκικές πόλεις για τρίτη νύχτα εχθές, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημοφιλούς πολιτικού της αντιπολίτευσης και βασικού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επόμενη προεδρική κούρσα που έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Συνολικά 343 άτομα συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, ενώ τουλάχιστον 16 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Ο Ερντογάν διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί τις διαδηλώσεις και κατηγόρησε το κόμμα της αντιπολίτευσης για διασυνδέσεις με τη διαφθορά και τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ οι αρχές σε Άγκυρα και Σμύρνη απαγόρευσαν τις διαδηλώσεις για πέντε ημέρες, ακολουθώντας την απόφαση που έλαβε νωρίτερα η Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, σε ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου ο Τούρκος πρόεδρος -αναφερόμενος στις πολυπληθείς συγκεντρώσεις- κατηγόρησε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ότι «επιχείρησε την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Συρία να τη φέρει και στην Τουρκία». Σύμφωνα με τον Ερντογάν, «ο λαός δεν τους άκουσε...»

«Μια επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να προκαλέσει αναταραχή στους δρόμους μας. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι δεν θα επιτρέψουμε σε μια χούφτα οπορτουνιστές να επιφέρουν αναταραχή στην Τουρκία μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τα σχέδια της λεηλασίας τους», δήλωσε ο Ερντογάν.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου έλαβε χώρα λίγες μέρες πριν οριστεί ως υποψήφιος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος για την προεδρία στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής. Ο Οζέλ δήλωσε ότι οι προκριματικές εκλογές, όπου μπορούν να ψηφίσουν περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, θα διεξαχθούν κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης προέτρεψε επίσης τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συμβολικές εκλογές την Κυριακή -μέσω αυτοσχέδιων καλπών που θα στηθούν σε ολόκληρη την Τουρκία- ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Ιμάμογλου.

Πηγή: skai.gr

