Ο καθηγητής Σέρτζιο Αλφιέρι, ο επικεφαλής της ομάδας των θεραπόντων ιατρών του πάπα Φραγκίσκου στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αύριο ο ποντίφικας επιστρέφει στο Βατικανό.

Μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα ακολουθήσει μια περίοδος ανάπαυσης δυο μηνών για τον πάπα, με συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.

Ο Sergio Alfieri ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, σήμερα Σάββατο 22 Μαρτίου 2025, ότι ο Πάπας Φραγκίσκος που νοσηλεύεται από τις 14 Φεβρουαρίου θα πάρει εξιτήριο την Κυριακή (AP Photo/Gregorio Borgia)

Οι θεράποντες ιατροί του ποντίφικα πρόσθεσαν ότι η υγεία του πάπα βελτιώνεται εδώ και δύο εβδομάδες. «Για την ανάρρωση το σπίτι ενδείκνυται περισσότερο από το νοσοκομείο», υπογράμμισε ο καθηγητής Σέρτζιο Αλφιέρι.

Εξήγησε επίσης, ότι ο πάπας θα ξαναρχίσει βαθμιαία να μιλά χωρίς προβλήματα και δυσκολίες που είναι φυσικό να δημιουργήθηκαν λόγω του οξυγόνου υψηλής ροής.

Σύμφωνα με την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι, ο Φραγκίσκος θα συνεχίσει να εργάζεται στο Βατικανό αλλά με ρυθμούς συμβατούς με την ανάρρωσή του.

Όπως υπογράμμισε ο καθηγητής Αλφιέρι, ο πάπας δεν υποφέρει στη φάση αυτή από σοβαρές λοιμώξεις. Η διπλή πνευμονία δεν υφίσταται πλέον, αλλά υπάρχουν ακόμη ίχνη πολυμοκροβιακής λοίμωξης. Στο άμεσο μέλλον, ο Φραγκίσκος θα χρησιμοποιεί όταν νιώθει την ανάγκη οξυγόνο στο Βατικανό και, όπως ανακοινώθηκε, πριν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, αύριο το μεσημέρι, θα χαιρετήσει τους πιστούς από το δωμάτιό του στο Τζεμέλι.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα Σάββατο, πληροφορίες από το γραφείο τύπου του Βατικανού ανέφεραν ότι ο Ποντίφικας, επρόκειτο να ευλογήσει και να χαιρετήσει τους πιστούς από το παράθυρο του δωματίου του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

