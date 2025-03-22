Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Ντουμπάι ένα 20χρονο μοντέλο από την Ουκρανία που βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, άγρια χτυπημένη και ετοιμοθάνατη.

Πρόκειται για τη Μαρία Κοβαλτσούκ, η οποία αγνοούνταν από τις 9 Μαρτίου όταν είχε πάει σε πάρτι σε ξενοδοχείο, στο οποίο όπως είχε πει στη μητέρα και σε φίλους της, την είχαν προσκαλέσει δύο άντρες που συστήθηκαν ως εκπρόσωποι του χώρου του μόντελινγκ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το νεαρό μοντέλο σκόπευε να περάσει εκείνη τη βραδιά στο ξενοδοχείο, ωστόσο δεν επικοινώνησε ξανά με κανέναν από τους δικούς της.

Η μητέρα της, Άννα, άρχισε να ανησυχεί όταν η κόρη της δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστεί σε προγραμματισμένη πτήση προς την Ταϊλάνδη στις 11 Μαρτίου.

Φίλοι και συγγενείς απευθύνθηκαν στις τοπικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό της.

Τελικά εντοπίστηκε στις 19 Μαρτίου, σοβαρά χτυπημένη, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα της, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είχε εγκαταλειφθεί στην άκρη ενός δρόμου, χωρίς προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα ή κινητό τηλέφωνο.

Η Μαρία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ακολούθησε και τέταρτη επέμβαση. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και, σύμφωνα με τη μητέρα της, δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

Η Άννα Κοβαλτσούκ, που αγωνιά για την ανάρρωση της κόρης της, δήλωσε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης: «Θεωρούσαμε ότι πήγε στο πάρτι, όμως το άτομο που διοργάνωσε την εκδήλωση λέει πως δεν την είδε ποτέ».

Μια καλή φίλη της Μαρίας, η 31χρονη Ρωσίδα Αντζελίνα Ντοροσένκοβα, η οποία, επίσης, βρισκόταν στο Ντουμπάι εκείνες τις ημέρες, είχε δεχθεί πρόσκληση για το ίδιο πάρτι, αλλά τελικά επέστρεψε νωρίτερα στη χώρα της.

«Ελπίζουμε στο καλύτερο και είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια όλων, όσοι συμμετείχαν στον εντοπισμό της» δήλωσε σχετικά με τη φίλη της.

Η Μαρία Κοβάλτσουκ κατάγεται από τη Λβιβ της Δυτικής Ουκρανίας και είναι γνωστή για τη δράση της κατά του πολέμου, ενώ είχε συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης υπέρ Ρώσου κοινωνιολόγου που βρίσκεται στη φυλακή.



