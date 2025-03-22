Τουρκία: Ξεπέρασαν τις 340 οι συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τη σύλληψη Ιμάμογλου

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 343 άτομα κατά τη διάρκεια των ολονύχτιων διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της Τουρκίας ως αντίδραση στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών το Σάββατο.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από δέκα πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της πρωτεύουσας Άγκυρας, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Όπως σημειώνει, οι συλλήψεις έγιναν προκειμένου να αποφευχθεί η «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν θα ανεχτούν «το χάος και την πρόκληση».

Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους από την Τετάρτη, όταν ο Ιμάμογλου συνελήφθη κατηγορούμενος για δωροδοκία και βοήθεια σε τρομοκρατική ομάδα.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) στο οποίο ανήκει και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, καταδίκασε την κίνηση ως πολιτικά υποκινούμενη και προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν νόμιμα.

Πηγή: skai.gr

