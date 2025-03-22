Η Τουρκία που αντιστέκεται, ο Ερντογάν που επιμένει

Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την τύχη του συλληφθέντος Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου που κρατείται από την περασμένη Τετάρτη από τις τουρκικές αρχές.

Από το πρωί ο Δήμαρχος καταθέτει ενώπιον της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, κατηγορούμενος για ηγεσία τρομοκρατικής οργάνωσης, κοινή δράση με το PKK και τοποθέτηση μελών του σε θέσεις εργασίας. Επίσης για διαφθορά και δωροδοκία.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Απόψε γύρω στις 21.00, όπως ανακοινώθηκε, ο Ιμάμογλου θα παρουσιαστεί στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές που θα αποφασίσουν εάν θα απαλλαγεί των κατηγοριών και αφεθεί ελεύθερος, αν θα παραταθεί η κράτηση του, ή αν προφυλακιστεί. Χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε η κατάθεση του στη Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, για το σκέλος της έρευνας που αφορά στη διαφθορά.



Η έρευνα στρέφεται κατά του Ιμάμογλου και άλλων περίπου 100 υπόπτων συνεργατών του, με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, υπεξαίρεση, χειραγώγηση διαγωνισμών και παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων. Ο Ιμάμογλου έδωσε κατάθεση 121 σελίδων, που διήρκεσε 3 ώρες και 40 λεπτά. Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και δήλωσε ότι «Δεν επιθυμεί να επωφεληθεί από τις ουσιαστικές διατάξεις της μεταμέλειας επειδή, όπως είπε «δεν διέπραξε κανένα έγκλημα».

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Στο μεταξύ, παρά τις απαγορεύσεις που επέβαλε η αστυνομία, πάνω από 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, απαιτώντας να αφεθεί ελεύθερος ο Δήμαρχος. Παράλληλες συγκεντρώσεις έγιναν στην Άγκυρα και στη Σμύρνη.



Από τον εξώστη του Δημαρχείου, ο πρόεδρος του Ρεπουμπικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ, επέκρινε δριμύτατα την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κράτηση του Ιμάμογλου ήταν μια απόπειρα να αποτραπούν οι προκριματικές εκλογές του κόμματος του -που κανονικά θα γίνουν αύριο- και στις οποίες, όπως είπε, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, υποψήφιος θα είναι ο Δήμαρχος Ιμάμογλου.



Ο Οζέλ, δήλωσε χθες ότι το κόμμα του αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτο συνέδριο στις 6 Απριλίου για να εμποδίσει το διορισμό εντολοδόχου στο κόμμα από την κυβέρνηση. Σημειώνεται, ότι από το τελευταίο συνέδριο του ΡΛΚ, το 2023, βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή του τακτικού συνεδρίου.

