Με εκπροσώπους ΜΚΟ στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε ο Xαλέντ Μεσάλ, ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, στις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ, αλλά και τη δύναμη των ταξιαρχιών Κασάμ, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, ο Χαλέντ Μεσάλ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία για να κάνει κάποιες επαφές, συναντήθηκε με μια ομάδα μη κυβερνητικών οργανώσεων και δημοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη και έδωσε σημαντικές πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Μεσάλ υποστήριξε ότι το Ισραήλ είχε αυξήσει τις επιθέσεις του στο τέμενος Αλ Ακσά τα τελευταία 1-2 χρόνια, δηλώνοντας μάλιστα ότι «αν δεν ήταν η 7η Οκτωβρίου, ίσως να είχαμε παρακολουθήσει και το γκρέμισμα του Άλ Ακσά».

Αξιολογώντας τις σφαγές του Ισραήλ και το χτύπημα «Πλημμύρα Ακσά», όπως ονομάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου η Χαμάς, ο Μεσάλ δήλωσε: «Το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου έγινε για να αποχωρήσει το Ισραήλ από τα εδάφη μας. Αν δεν είχαμε κάνει αυτή την ενέργεια, ίσως να παρακολουθούσαμε και το γκρέμισμα του Αλ Ακσά».



