Μακρόν: Είμαστε πολύ μακριά από μια πραγματική διεύρυνση στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη "πολύ μακριά από μια διεύρυνση" στην Ουκρανία και ότι αυτό προϋποθέτει τη μεταρρύθμιση των κανόνων λειτουργίας της.

"Είμαστε πολύ μακριά από μια πραγματική διεύρυνση στην Ουκρανία", δήλωσε ο Μακρόν όταν ρωτήθηκε για την ανησυχία των Ευρωπαίων αγροτών. "Οποιαδήποτε διεύρυνση θα συνεπάγεται τη σε βάθος μεταρρύθμιση των κανόνων μας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

