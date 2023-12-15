Βίντεο - σοκ από τη στιγμή που άνδρας ρίχνει χειροβομβίδες σε δημοτικό συμβούλιο στην Ουκρανία

Ένας τοπικός αξιωματούχος έριξε σήμερα χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια Υπερκαρπαθία, στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 άνθρωποι, έγινε γνωστό από τις αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τρομοκρατία.

Στα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δυνάμεις επιβολής του νόμου διακρίνεται ένας άνδρας να μπαίνει σε μια μικρή αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι.

Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, σε τεταμένο κλίμα όπως φαίνεται στα πλάνα, ο αξιωματούχος βγάζει από τις τσέπες του και πετά στο πάτωμα αντικείμενα που μοιάζουν με χειροβομβίδες. Ακολουθεί σειρά εκρήξεων, καπνός υψώνεται και ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι, προτού το βίντεο διακοπεί.

Πρόκειται για έναν «τοπικό αξιωματούχο» που «ρίχνει χειροβομβίδες» κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο Κερέτσκι, ενός χωριού αυτής της ορεινής περιφέρειας, εξήγησε η ουκρανική αστυνομία.

Είκοσι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων έξι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανέφεραν οι αρχές, προσθέτοντας πως γιατροί εφάρμοσαν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον δράστη.

Προς το παρόν οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τα κίνητρα του δράστη, όμως η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ξεκίνησε έρευνα για τρομοκρατία.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταδιδόταν ζωντανά μέσω διαδικτύου. Ο δράστης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί, εισέρχεται στην αίθουσα περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της συζήτησης, προτού πετάξει τις χειροβομβίδες.

