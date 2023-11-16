Λογαριασμός
Νέα ευρήματα του IDF: Ρουκέτες κάτω από παιδικό κρεβάτι και αντιαρματικοί πύραυλοι μέσα σε καρότσι μωρού στη Γάζα - Δείτε βίντεο

Τα στρατεύματα της 551ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας ανακάλυψαν ρουκέτες στο κρεβάτι ενός κοριτσιού και αντιαρματικούς πυραύλους μέσα σε ένα καρότσι μωρού κατηγορώντας τη Χαμάς πως συνεχίζει να χρησιμοποιεί παιδιά ως κάλυψη στις «τρομοκρατικές της ενέργειες»

Ισραήλ

Νέο βίντεο δίνουν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) από τα ευρήματά τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στην Λωρίδα της Γάζας 

Όπως ανακοίνωσαν, τα στρατεύματα της 551ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας ανακάλυψαν ρουκέτες φυλαγμένες κάτω από το κρεβάτι ενός κοριτσιού και αντιαρματικούς πυραύλους μέσα σε ένα καρότσι μωρού κατηγορώντας τη Χαμάς πως συνεχίζει να χρησιμοποιεί παιδιά ως κάλυψη στις «τρομοκρατικές της ενέργειες».

Παράλληλα,  τα στρατεύματα αποκάλυψαν σημαντική ποσότητα όπλων, συμπεριλαμβανομένων ρουκετών, εκρηκτικών μηχανισμών και δεκάδων κιλών εκρηκτικών, όπως αναφέρουν οι IDF. Στη συνέχεια τα όπλα καταστράφηκαν από τις δυνάμεις..

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αποκαλύπτει μια ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ δύο τρομοκρατών της Ισλαμικής Τζιχάντ, στην οποία οι τρομοκράτες περιγράφουν πώς μεταφέρουν όπλα μέσα σε καροτσάκια μωρών.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τη στοχευμένη επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νοσοκομείο Σίφα, καθώς αναζητούνται και άλλοι θάλαμοι με όπλα ή επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι πήρε τον «επιχειρησιακό έλεγχο» του λιμανιού της Γάζας, μιας υποδομής-κλειδί στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την 41η ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

