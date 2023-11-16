Για μια «ιστορική περίοδο ανάπτυξης των σχέσεων» μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας έκανε λόγο ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του υπουργείου του για το 2024 στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν παρέλειψε παράλληλα να αναφερθεί σε δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, o Γιασάρ Γκιουλέρ είπε πως «συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα. Στόχος μας είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Κατά τον Τούρκο υπουργό 'Αμυνας, «μία θετική εποχή ξεκίνησε στις σχέσεις με την Ελλάδα» ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων που έγιναν μετά τους σεισμούς στην Τουρκία.

«Οι στρατιωτικές μας δραστηριότητες στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία κατά τη διάρκεια του έτους και καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή μας χαμηλά» παρατήρησε και προσέθεσε: «Ως δύο γείτονες, εκφράσαμε πάντα την αποφασιστικότητά μας να λύσουμε όλα τα μεταξύ μας προβλήματα μέσω αμοιβαίου διαλόγου, ειρηνικών μεθόδων, σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και στο πνεύμα της συμμαχίας. Πιστεύουμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο ανάπτυξης των σχέσεων μας με την Ελλάδα και ότι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες».

Κατά τον Τούρκο υπουργό 'Αμυνας, η συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που πραγματοποιήθηκε στην 'Αγκυρα τη Δευτέρα, ήταν μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα.

«Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, οι οποίες είχαν διακοπεί για περισσότερα από δύο χρόνια, επαναλήφθηκαν και επιτεύχθηκε συναίνεση στη συνάντηση να συνεχίσουμε αυτές τις συνομιλίες και το επόμενο έτος. Ο γείτονας ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος με την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν θα συμβιβάσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα ενώ προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση» ανέφερε, μεταξύ άλλων ο Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας: «Θα ήθελα να εκφράσω πολύ ξεκάθαρα ότι η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη "Γαλάζια Πατρίδα" μας είναι απόλυτη».

Σύμφωνα πάντα με το NTV, ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, ισχυριζόμενος ότι δεν έχουν προκύψει αποτελέσματα από τις μεθόδους λύσης που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής «λόγω της αδιάλλακτης στάσης των Ελληνοκυπρίων».

Επανέλαβε την τουρκική θέση ότι «η μόνη και οριστική λύση στο νησί είναι η αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού» και κατέληξε λέγοντας: «Υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε αυτό το θέμα, που είναι το εθνικό μας ζήτημα, και εκφράζουμε για άλλη μια φορά ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του νησιού στο μέλλον, όπως πράξαμε μέχρι τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

