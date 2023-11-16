Κίνα: Άρχισε η κατασκευή της μονάδας 1 του πυρηνικού σταθμού Xudapu

Το Πεκίνο άρχισε χθες την κατασκευή της μονάδας 1 του πυρηνικού σταθμού Xudapu που βρίσκεται στην βορειοανατολική επαρχία Λιαονίνγκ.

Η πλήρη κατασκευή της αναφερόμενης μονάδας στην πόλη Χουλουντάο θα βοηθήσει στην εγκατάσταση ενός νέου συστήματος παραγωγής ενέργειας, για την προώθηση της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα στην Λιαονίνγκ.

Η υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής του πυρηνικού σταθμού έχει εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής 1,29 Γίγα-Βατ, ενώ θα χρησιμοποιεί έναν κινεζικής ανάπτυξης αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος 3ης γενιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

