Τεράστια αποθήκη όπλων, μία από τις μεγαλύτερες στη Γάζα, βρέθηκε κοντά σε κλινική και σχολείο με εκατοντάδες ρουκέτες και εκτοξευτές, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Η αποθήκη περιείχε εκατοντάδες πυραύλους και εκτοξευτές RPG διαφόρων τύπων, δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, δεκάδες εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με στόχο το κεντρικό Ισραήλ, δεκάδες χειροβομβίδες και UAV.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν από τους στρατιώτες κάποια καταστράφηκαν επί τόπου και κάποια στάλθηκαν για περαιτέρω έρευνα.



Παράλληλα, το Al Arabiya αναφέρει ότι οι IDF Ισραήλ έχουν περικυκλώσει σπίτι στη Χαν Γιουνίς που ανήκει στον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Σινουάρ βρίσκεται στο κτίριο.

Το κανάλι με έδρα τη Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι ισραηλινά στρατεύματα έχουν περικυκλώσει το κτίριο από χθες.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι ο Σινουάρ είναι «ένας νεκρός που περπατά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.