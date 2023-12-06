Στην Κύπρο ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας - Συζητήσεις για την παροχή βοήθειας στη Γάζα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η εύρεση διαφορετικών οδών για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας είναι ένα από τα θέματα του ταξιδιού του Υπουργού Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο ίδιος στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο κ. Σαπς θα βρεθεί σήμερα στην Κύπρο για συναντήσεις με αξιωματούχους και με το προσωπικό των βρετανικών βάσεων, ενώ επίσης θα επισκεφθεί τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ. Θα συνοδεύεται από τον αρχηγό των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Αναζητώ ενεργά διαφορετικές οδούς... και αυτός είναι ένας από τους λόγους που πηγαίνω στην περιοχή αυτή την εβδομάδα», είπε ο κ. Σαπς την Τρίτη στο πλαίσιο συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων. Όπως πρόσθεσε, η χερσαία διάβαση της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας συνιστά «σημαντικό εμπόδιο» ως προς την απρόσκοπτη διάθεση της ανθρωπιστικής βοήθειας «για διάφορους λόφους ασφαλείας».

Σημειώνεται πως πηγή του Foreign Office άφησε την Τρίτη να εννοηθεί πως το Λονδίνο εξετάζει την κυπριακή πρόταση για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα, ένα θέμα που είχε συζητήσει προ δύο εβδομάδων στο Λονδίνο με τον Κύπριο ομόλογό του Μιχάλη Γιωργάλλα ο κ. Σαπς.

Αναφερόμενος στη βρετανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ο Γκραντ Σαπς είπε ότι η αύξηση των δυνάμεων αφορά την υποστήριξη εκτάκτων σχεδιασμών, την επιτήρηση της εξελισσόμενης κατάστασης και την ετοιμότητα αντίδρασης.

Είπε επίσης ότι έχουν αποσταλεί στην περιοχή δύο πλοία, τρία ελικόπτερα και ένας λόχος πεζοναυτών. Δύο ακόμα πολεμικά πλοία βρίσκονταν και παραμένουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επιβεβαίωσε δε την έναρξη βρετανικών κατασκοπευτικών πτήσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο αποστολής στήριξης διάσωσης ομήρων με συλλογή πληροφοριών.

Σε ερώτηση για το ρόλο των βάσεων στην Κύπρο στην τρέχουσα κατάσταση, ο κ. Σαπς είπε πως χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των Βρετανών στρατιωτών στην περιοχή και διαβεβαίωσε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια επιθετικού οπλισμού στο Ισραήλ. «Κατά τη διάρκεια της σύρραξης θα παρείχαμε μόνο αμυντικό εξοπλισμό ή εξοπλισμό που ίσως βοηθούσε με την ανάκτηση ομήρων», συμπλήρωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.