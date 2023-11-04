IDF: Έπληξαν τοποθεσίες της Χαμάς χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ανάκριση τρομοκράτη

Μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν υποδομές τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται στην οροφή ενός κτιρίου και σε παρακείμενο φρεάτιο σήραγγας μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την ανάκριση τρομοκράτη της Χαμάς στο Shin Bet, αλλά και μέσω των χερσαίων επιχειρήσεων.

Ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε σήμερα περίπου 120 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων της Χαμάς και των αντιαρματικών θέσεων εκτόξευσης.

The Israel Defense Forces says it struck a Hamas site on the roof of a building in the Gaza Strip, as well as a tunnel near the building, following intelligence information gathered from the Shin Bet interrogation of a Hamas terrorist. Ground forces also battled gunmen in the… pic.twitter.com/WdmG3HmQce — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 4, 2023

Επιπλέον, μετά από πληροφορίες οι IDF έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου με τις χερσαίες δυνάμεις να εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς, αναφέρουν οι IDF ενώ προσθέτουν ότι στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν όπλα και υλικό πληροφοριών και εντόπισαν σήραγγες.

IDF fighter jets struck Hamas terrorist infrastructure located on the roof of a building and an adjacent tunnel shaft after receiving intelligence from the ISA and through ground operations.



In addition, following IDF and ISA intelligence, and the identification of shooting… pic.twitter.com/JRsl9ZpiV7 — Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.