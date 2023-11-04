Λογαριασμός
Μάχες σώμα με σώμα στη Γάζα - Έπληξαν τοποθεσίες της Χαμάς χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ανάκριση τρομοκράτη, λένε οι IDF - Δείτε βίντεο

Οι IDF υποστηρίζουν ότι έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς με τις χερσαίες δυνάμεις να εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών με ενόπλους

IDF: Έπληξαν τοποθεσίες της Χαμάς χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ανάκριση τρομοκράτη

Μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν υποδομές τρομοκρατών της Χαμάς που βρίσκονται στην οροφή ενός κτιρίου και σε παρακείμενο φρεάτιο σήραγγας μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την ανάκριση τρομοκράτη της Χαμάς στο Shin Bet, αλλά και μέσω των χερσαίων επιχειρήσεων.

Ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε σήμερα περίπου 120 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων της Χαμάς και των αντιαρματικών θέσεων εκτόξευσης.

Επιπλέον, μετά από πληροφορίες οι IDF έπληξαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου με τις χερσαίες δυνάμεις να εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυρών με ένοπλους, σκοτώνοντας αρκετούς από αυτούς, αναφέρουν οι IDF ενώ προσθέτουν ότι στη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν όπλα και υλικό πληροφοριών και εντόπισαν σήραγγες.

