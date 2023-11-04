Ζελένσκι: O πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει φθάσει σε «αδιέξοδο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε σήμερα ότι ο πόλεμος με την Ρωσία έχει οδηγηθεί σε "αδιέξοδο" και είπε ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία με τους συμμάχους για να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του.

Τα σχόλιά του διατυπώθηκαν λίγες μέρες μετά τις απόψεις που εξέφρασε σε άρθρο του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, σύμφωνα με τον οποίο ο πόλεμος κινείται προς ένα νέο στάδιο στατικού πολέμου φθοράς, ένα στάδιο που μπορεί να επιτρέψει στη Μόσχα να ανακτήσει την στρατιωτική της ισχύ.

"Έχει περάσει καιρός και ο κόσμος έχει κουραστεί. Αλλά δεν πρόκειται για αδιέξοδο. Η Ρωσία ελέγχει τους αιθέρες. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον στρατό μας", είπε ο Ζελένσκι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται στην Ουκρανία για έκτη φορά και τέσσερις ημέρες πριν από την παρουσίαση από την Επιτροπή των εκθέσεων για τη διεύρυνση, στις 8 Νοεμβρίου.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι έχουν υπάρξει δυσκολίες στον πόλεμο, ο οποίος μετράει ήδη 21 μήνες, και ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στην αντεπίθεσή του.

Αλλά είπε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να μάχονται και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους, ειδικά σε σχέση με την αντιαεροπορική άμυνα.

Η παγκόσμια προσοχή στον πόλεμο στη Γάζα έχει ενισχύσει τις ρωσικές ελπίδες να απομακρυνθεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την εισβολή στην Ουκρανία, εκτίμησε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία "αντιλήφθηκε ότι το επίκεντρο θα απομακρυνθεί από την Ουκρανία", είπε, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτή την πρόκληση.

Όπως είπε, η χώρα του έχει ήδη βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις στις οποίες η Ουκρανία δεν ήταν το επίκεντρο της προσοχής.

"Αλλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση", σημείωσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.