Γαλλία: «Ηταν μια πλάκα μεταξύ φίλων», λέει το φερόμενο θύμα μπούλινγκ από σεφ

Το φερόμενο θύμα καψονιού μέσα στο πολυτελές εστιατόριο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου της πόλης Μπιαρίτς, που οδήγησε στην απόλυση ενός βραβευμένου σεφ, διέψευσε σήμερα τα δημοσιεύματα του Τύπου, κάνοντας λόγο για ένα «αστείο» μεταξύ συναδέλφων.

«Διαψεύδω όλες τις κατηγορίες σε βάρος του πρώην σεφ μου, του Ορελιάν Λαρζό», έγραψε στο Instagram ο εργαζόμενος στην κουζίνα που φέρεται ότι υπέστη ένα «εξευτελιστικό καψόνι», όπως έγραψε η τοπική εφημερίδα Sud Ouest. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου. Επί πολλές ώρες ο νεαρός υπάλληλος ήταν δεμένος, γυμνός, σε μια καρέκλα, με ένα μήλο στο στόμα και ένα καρότο ανάμεσα στους γλουτούς. Παρόντες ήταν ο σεφ Λαρζό και οι συνεργάτες του.

«Ένα καρότο ανάμεσα στους γλουτούς; Αλήθεια; Αλήθεια; Επίθεση; Όλα αυτά είναι ψέματα», συνέχισε το φερόμενο θύμα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «μια πλάκα μεταξύ φίλων».

Ο απολυμένος σεφ, από την πλευρά του, υποστηρίζει επίσης ότι «τα καταγγελλόμενα γεγονότα δεν αντιπροσωπεύουν την αλήθεια» και δηλώνει «συντετριμμένος» από τις «επιθέσεις σε βάρος της τιμής και της υπόληψής του».

«Καταδικάζω κάθε μορφή κακομεταχείρισης, καψονιών ή εξευτελισμού (…) και ποτέ δεν θα εμπλακώ σε τέτοια συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Η διεύθυνση του ομίλου Hyatt, στον οποίο ανήκει το ξενοδοχείο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε «για ένα ανησυχητικό συμβάν μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου και για τα βίντεο που κυκλοφόρησαν» σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Διεξήχθη έρευνα και ελήφθησαν οι κατάλληλες αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο 31χρονος σεφ, που πέρσι τιμήθηκε με αστέρι Μισελέν, απολύθηκε τις 21 Δεκεμβρίου. Το θύμα παραιτήθηκε αυτοβούλως και έφυγε για να εργαστεί σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού, όπως ανέφερε ο ίδιος. Αν και δεν έχει κατατεθεί καμία μήνυση, η εισαγγελία της πόλης Μπαγιόν ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για τις κατηγορίες της σεξουαλικής επίθεσης και βιαιοπραγίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.