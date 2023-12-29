Ερυθρά Θάλασσα: Με μία φρεγάτα η Κοπεγχάγη στην Επιχείρηση Φύλακας της Ευημερίας

Η Δανία θα συμμετάσχει με μία φρεγάτα, από τον επόμενο μήνα, στον διεθνή συνασπισμό, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πολλές χώρες συμφώνησαν στις 19 Δεκεμβρίου να ξεκινήσουν περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν για να προστατεύσουν τα εμπορικά πλοία απέναντι στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

«Ανησυχούμε για τη σοβαρή κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου συνεχίζονται οι απρόκλητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων» ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η κυβέρνηση θα υποβάλει τον Ιανουάριο ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο με το οποίο θα ζητά να συμμετάσχει η χώρα με μια φρεγάτα στην Επιχείρηση Φύλακας της Ευημερίας. Στον συνασπισμό αυτόν μετέχουν περισσότερες από 20 χώρες.

