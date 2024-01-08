Η εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων μετά τον ισχυρό σεισμό που συντάραξε την κεντρική Ιαπωνία την 1η Ιανουαρίου τριπλασιάστηκε σήμερα ξεπερνώντας τους 320 και οι νεκροί ανέρχονται πλεόν σε 168.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 161 νεκρούς και 103 αγνοούμενους.

Μία εβδομάδα μετά τον σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, που προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό 565 ανθρώπων, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 323 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τοπικών αρχών σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η πλειονότητα των αγνοουμένων βρίσκεται στην πόλη Ουατζίμα, μια από αυτές που επλήγησαν πιο σφοδρά από την καταστροφή, στη χερσόνησο Νότο, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Οι χιλιάδες διασώστες, που έχουν έλθει από όλη την Ιαπωνία και συνεχίζουν να αναζητούν νεκρούς στα χαλάσματα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σήμερα και το χιόνι που έπεσε στην περιοχή, φθάνοντας σε κάποια σημεία τα 10 εκατ. σε ύψος, την ώρα που οι θερμοκρασίες δεν ξεπερνούν τους 4 βαθμούς Κελσίου.

«Για όλους αυτούς που περιμένουν βοήθεια στα χαλάσματα και για τις οικογένειές τους, σας παρακαλώ μην εγκαταλείπετε τις προσπάθειές μας», ζήτησε σήμερα σε συνεδρίαση ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό FNN.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για νέες κατολισθήσεις λόγω των βροχοπτώσεων ενώ ο παγετός αναμένεται να δυσκολέψει τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο που έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό.

Οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να φθάσουν σε πάνω από 2.000 ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, που βρίσκονται απομονωμένοι λόγω των κατεστραμμένων από τον σεισμό δρόμων, και τους προσφέρουν βασικές προμήθειες και εξοπλισμό.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμοί, προκάλεσε σε όλη την περιοχή χιλιάδες κατολισθήσεις καθώς και την κατάρρευση κτιρίων και δρόμων. Προκάλεσε επίσης τσουνάμι με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου στην ακτή της χερσονήσου Νότο, μιας στενής λωρίδας γης που εκτείνεται περίπου εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα στην Ιαπωνία. Η δόνηση έγινε αισθητή έως το Τόκιο, σε απόσταση 300 χλμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

