Μάλλον... 40 ετών γίνεται σήμερα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης συνέχισαν την πρακτική δεκαετιών του να μην κάνουν καμία αναφορά στα γενέθλιά του.

Τα γενέθλια του Κιμ πιστεύεται ότι είναι στις 8 Ιανουαρίου, αν και το καθεστώς του ποτέ δεν έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία. Η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρει ως έτος γέννησης του Κιμ το 1984, γεγονός που τον καθιστά φέτος 40 ετών.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία γέννησης του Κιμ, θεωρείται ωστόσο ότι τα γενέθλιά του είναι στις 8 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει άλλωστε και το πρακτορείο Reuters.

Οι ημερομηνίες γέννησης του πατέρα και του παππού του, που προηγήθηκαν του Κιμ στην ηγεσία της χώρας, είναι εθνικές εορτές στη Βόρεια Κορέα.

Η υποτιθέμενη ημερομηνία γέννησης του Κιμ Γιονγκ Ουν πέρασε ήσυχα χωρίς αναφορά στα μέσα ενημέρωσης ή τα ημερολόγια της χώρας.

