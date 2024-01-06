DW: Η «επικίνδυνη αποστολή» του Μπλίνκεν

Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή επικεντρώνεται στην αποκλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει το δημοσιογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland. Πριν από αυτό, όμως ο Μπλίνκεν επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και την Κρήτη, όπου «θέλει να κάνει εκστρατεία για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων».

Το περιοδικό Spiegel στην ιστοσελίδα του περιγράφει το ταξίδι ως «Mission Impossible», μία «επικίνδυνη αποστολή» που παραπέμπει σαφώς στις ομώνυμες ταινίες δράσεις.

Πρόκειται για την τέταρτη επίσκεψη του Μπλίνκεν στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, επισημαίνει το δημοσίευμα, ενώ σχολιάζει ότι πρόκειται ενδεχομένως για την πιο «ριψοκίνδυνη»:

«Εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, (σ.σ. ο Άντονι Μπλίνκεν) πρόκειται να παραμείνει στην περιοχή για μια εβδομάδα, επιχειρώντας να λύσει αυτό το ολοένα και πιο σφιχτό κουβάρι κινδύνων, το οποίο έχει πλεχτεί στη Μέση Ανατολή μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και τη μαζική αντεπίθεση του Ισραήλ. (...) Στην αποστολή του, ο απεσταλμένος του Μπάιντεν καλείται να προβεί σε διπλωματικά ζογκλερικά ανάμεσα σε εθνικά, περιφερειακά και παγκόσμια συμφέροντα».

