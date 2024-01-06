Β. Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε περισσότερες από 60 οβίδες στα ανοιχτά της κορεατικής χερσονήσου

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα περισσότερες από 60 οβίδες κοντά στο απομακρυσμένο νοτιοκορεατικό νησί Γιονπιόνγκ, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός, την επόμενη μέρα από την πρώτη ρίψη από την Πιονγκγιάνγκ στο ίδιο σημείο που πυροδότησε την απάντηση της Σεούλ με ασκήσεις πραγματικών πυρών στην περιοχή.

«Οι δυνάμεις της Βόρειας Κορέας εκτόξευσαν περισσότερες από 60 οβίδες από το βορειοδυτικό τμήμα του νησιού Γιονπιόνγκ σήμερα μεταξύ 4:00 μ.μ. και 5:00 μ.μ. περίπου» (07:00 και 08:00 GMT), δήλωσε το Βορειοκορεατικό Γενικό Επιτελείο. Ο στρατός της Νότιας Κορέας, προειδοποιεί την Πιονγκγιάνγκ να μην συνεχίσει αυτές τις βολές.

Χθες, η Σεούλ διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δυο νησιών της Νότιας Κορέας, των Γιονπγιόνγκ και Μπανγκγιόνγκ, κοντά στη Βόρεια Κορέα, αφού ο στρατός της Πιονγκγιάνγκ άνοιξε πυρ 200 φορές με πυροβόλα προς τα ανοικτά των δυτικών ακτών, στην Κίτρινη Θάλασσα, όχι μακριά από τα διαφιλονικούμενα θαλάσσια σύνορα των δυο κρατών.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το Κοινό Αρχηγείο Επιτελείου της Νότιας Κορέας (JCS), οι οβίδες σήμερα έπεσαν βορείως της NLL (Βόρεια Οριακή Γραμμή), μια γραμμή που διχοτομεί την Κίτρινη Θάλασσα ανάμεσα στις δύο Κορέες και αμφισβητείται από την Πιονγκγιάνγκ.

Σε αντίθεση με την Παρασκευή, ο νοτιοκορεατικός στρατός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε βολές προς τη θαλάσσια περιοχή σε απάντηση προς την πρόκληση της Βόρειας Κορέας, μετέδωσε το Yonhap.

Πηγή: skai.gr

