Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Δυο Παλαιστίνιοι, που σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «απειλούσαν» στρατιώτες τους, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή κοντά στην Τούλκαρεμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) πως διεξάγουν επιχείρηση στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Νουρ Σαμς, πλάι στην Τούλκαρεμ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Δυτικής Όχθης.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αεροσκάφος έπληξε δυο τρομοκράτες που ήγειραν απειλή για τις δυνάμεις μας», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε λακωνικό ανακοινωθέν τους.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής επιβεβαίωσε τους δυο θανάτους από ισραηλινά πυρά στον καταυλισμό προσφύγων Νουρ Σαμς. Τα πτώματα των θυμάτων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Τούλκαρεμ.

Χθες Τετάρτη τρεις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένας που παρουσιάστηκε ως αξιωματικός του στρατιωτικού βραχίονα του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Τζιχάντ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα με στόχο αυτοκίνητο στην Τζενίν, προπύργιο παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Το βράδυ εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους νεαροί που έφεραν αυτόματα τουφέκια κι έριχναν ριπές στον αέρα, παραβρέθηκαν στις κηδείες των τριών ανδρών σε καταυλισμό προσφύγων πλάι στην πόλη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, η βία έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της Παλαιστινιακής Αρχής, πάνω από 430 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά ισραηλινών στρατιωτών ή εβραίων εποίκων έκτοτε, ενώ χιλιάδες άλλο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

