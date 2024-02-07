Πέθανε η πρωτότοκη κόρη του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο

Η Μαρία Φίντα Μόρο, πρωτότοκη κόρη του Ιταλού χριστιανοδημοκράτη πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο, ο οποίος δολοφονήθηκε από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες το 1978, πέθανε σήμερα στη Ρώμη σε ηλικία 77 ετών.

Από το 1987 μέχρι το 1992 η Μαρία Φίντα Μόρο ήταν γερουσιαστής, εκλεγμένη με την Χριστιανική Δημοκρατία. Κατά την διάρκεια της θητείας της μεταπήδησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης και στην συνέχεια σε εκείνη των ανεξάρτητων γερουσιαστών.

"Θα επιστρέψω στην πολιτική στράτευση μόνο με το κόμμα που νιώθω ότι με εκπροσωπεί: εκείνο της συνείδησής μου", είχε γράψει μετά το τέλος αυτής της πολιτικής εμπειρίας της.

Σε βιβλίο που εξέδωσε, διηγήθηκε την δύσκολη ιστορία της οικογένειάς της. Η Γερουσία της Ρώμης την τίμησε σήμερα με ενος λεπτού σιγή.

Πηγή: skai.gr

