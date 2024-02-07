Το Νέο Δελχί σχεδιάζει να κατασκευάσει φράκτη κατά μήκος των ινδικών συνόρων με τη Μιανμάρ

Η Ινδία αποφάσισε να κατασκευάσει φράκτη στα μήκους 1.643 χλμ σύνορά της με την Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα ο Ινδός υπουργός Εσωτερικών Αμίτ Σαχ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Για καλύτερη επιτήρηση, ο υπουργός σημείωσε ότι θα κατασκευαστεί επίσης κατά μήκος των συνόρων δρόμος για να γίνονται περιπολίες.

«Η κυβέρνηση Μόντι έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει αδιαπέραστα σύνορα», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η χώρα έχει ήδη ανεγείρει έναν φράκτη μήκους 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων στο κρατίδιο Μανιπούρ, κάτι που προσήλκυσε διεθνώς την προσοχή λόγω της συνεχιζόμενης εθνοτικής σύγκρουσης στην περιοχή.

Ο Σαχ αναφέρθηκε ενδελεχώς σε δύο πιλοτικά σχέδια για την κατασκευή φράκτη κατά μήκος των βορειοανατολικών κρατιδίων της Ινδίας Αρουνασάλ Πραντές και Μανιπούρ και την έγκριση νέου φράκτη μήκους 20 χιλιομέτρων στην Μανιπούρ.

Τον Ιανουάριο, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών είχε ανακοινώσει την πρόθεση της Ινδίας να κατασκευάσει τον φράκτη και σχέδια για την επανεξέταση της συμφωνίας για ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών με την Μιανμάρ.

Η Συμφωνία Ελεύθερης Μετακίνησης ανάμεσα στις δύο χώρες επιτρέπει στους πληθυσμούς κοινοτήτων φυλών, που ζουν από τις δύο πλευρές των συνόρων, να ταξιδεύουν έως μια ορισμένη απόσταση εντός του εδάφους της άλλης χώρας χωρίς να χρειάζονται βίζα (θεώρηση εισόδου).

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επικαιροποίησε τη συμφωνία το 2018.

Με την πρόταση για την κατασκευή φράκτη κατά μήκος όλων των συνόρων και επανεξέταση της Συμφωνίας Ελεύθερης Μετακίνησης τίθεται εν αμφιβόλω η ελεύθερη μετακίνηση των πληθυσμών φυλών.

Η απόφαση της Ινδίας να ενισχύσει τα πορώδη σύνορά της έρχεται εν μέσω αυξανόμενης αστάθειας στην Μιανμάρ μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 και εθνοτικής σύγκρουσης στο μεθοριακό κρατίδιο Μανιπούρ, στην οποία πάνω από 180 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

