Η αστυνομία της Ιαπωνίας αναζητεί σήμερα τα κίνητρα ενός 86χρονου άνδρα ο οποίος χθες, Τρίτη, κράτησε ομήρους σε ταχυδρομείο, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε ανοίξει πυρ μέσα σε νοσοκομείο.

Ο Τσουνέο Σουζούκι συνελήφθη χθες στην πόλη Γουαράμπι, προάστιο του Τόκιο, όπου κράτησε επί πολλές ώρες ομήρους δύο γυναίκες. Οι δύο όμηροι κατάφεραν να βγουν σώες και ασφαλείς από το ταχυδρομείο πριν από την επέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο συνταξιούχος είχε παράπονα εναντίον του συγκεκριμένου καταστήματος του ταχυδρομείου, αλλά και εναντίον ενός γιατρού σε κοντινό νοσοκομείο. Ο Σουζούκι αναγνωρίστηκε ως ο δράστης και ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στο νοσοκομείο αυτό, νωρίτερα χθες, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Στο ταχυδρομείο, ο 86χρονος «δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να δει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας του διαμερίσματος Σαϊτάμα, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Σουζούκι έφερε ένα πυροβόλο όπλο το οποίο είχε δέσει με ένα σκοινί γύρω από τον λαιμό του, δύο μαχαίρια, ένα δοχείο χωρητικότητας 18 λίτρων και δύο μπουκάλια που περιείχαν κάποιο υγρό, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ο 86χρονος είχε βάλει φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Οι γείτονες του Σουζούκι, που ζούσε μόνος, δήλωσαν ότι ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. «Δεν είχα δει ποτέ όπλο ή κάτι επικίνδυνο» στο σπίτι του, είπε ένας φίλος του, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα Asahi.

Στην Ιαπωνία περισσότεροι από ένας στους δέκα ανθρώπους είναι ηλικίας 80 ετών και άνω, ενώ πολλοί από αυτούς ζουν μόνοι τους, χωρίς να έχουν επαφές με τους συγγενείς τους.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σπάνια στη χώρα, όπου το ποσοστό ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό, ενώ η νομοθεσία για την οπλοκατοχή είναι από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως.

Ωστόσο πολλές ένοπλες επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον τελευταίο καιρό σοκ στην κοινή γνώμη της Ιαπωνίας, όπως η δολοφονία τον Ιούλιο του 2022 του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε με αυτοσχέδιο πυροβόλο όπλο στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

Τον Απρίλιο ο νυν πρωθυπουργός της χώρας, ο Φούμιο Κισίντα, έγινε στόχος επίθεσης με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, επίσης στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης. Ο Κισίντα γλίτωσε από την επίθεση, αλλά δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

