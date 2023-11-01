Μια τεράστια ανατροπή άγγιξε τα ξημερώματα η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ηττήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα με 2-1 σετ (6-0, 6-7(4), 7-6(2)) σε 2 ώρες και 24 λεπτά, μένοντας εκτός από τα ημιτελικά του WTA Finals. Πλέον επόμενη υποχρέωση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια το παιχνίδι με την Τζέσικα Πεγκούλα τα ξημερώματα της Παρασκευής, ολοκληρώνοντας τη φετινή χρονιά μέσα στο στο Top 10 για 3η διαδοχική χρονιά.

Cool, calm & collected 😎



Elena Rybakina holds off Sakkari 6-0, 6-7(4), 7-6(2) for her maiden WTA Finals win.#WTAFinals pic.twitter.com/HpPqapQWar November 1, 2023

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έκανε αρκετά αβίαστα λάθη, την ώρα που προσπαθούσε να βάλει δύσκολα στην 24χρονη αθλήτρια από το Καζακστάν, η οποία ουσιαστικά τα εκμεταλλεύτηκε και έφτασε εύκολα στο 1-0 σετ μέσα σε 22 λεπτά.



Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκκαρη ήταν πολύ καλύτερη, έβγαλε κάποια πολύ καλά χτυπήματα, που δεν μπόρεσε στο πρώτο σετ, και οι δύο αθλήτριες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ.

Η Ριμπάκινα, παρά την πολύ καλή εμφάνιση της Σάκκαρη, κατάφερνε να φέρνει στα ίσα το παιχνίδι, με το σετ να οδηγείται στο tie break, όπου η Καζάκα τενίστρια έκανε αμέσως μίνι break και προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Σάκκαρη με δική της αντεπίθεση έσπασε δύο φορές το σερβίς της και πήρε το tie break με 7-4.



Στο τρίτο και τελευταίο σετ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε με φόρα, όμως η Ριμπάκινα κατάφερε να ξεφύγει χάρη στο σερβίς της και να πάρει μεγάλο προβάδισμα με μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2). Η Σάκκαρη αντέδρασε ξανά και βρέθηκε με δύο μπρέικ πόιντ στο 4-4.

Η Ριμπάκινα, στη συνέχεια, πήρε εκ νέου το προβάδισμα τελικά το ματς κρίθηκε οριστικά στο τάι μπρέικ. Εκεί η Έλενα Ριμπάκινα επιτέθηκε στο δεύτερο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη, πήρε κεφάλι με 6-0 και έκλεισε τον αγώνα με άσο στο τρίτο ματς πόιντ της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.