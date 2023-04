Ανεβαίνει το θερμόμετρο: Η Ιαπωνία κινητοποίησε μαχητικά μετά τα κινεζικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην ανατολική Ασία. Η Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα, ότι διέταξε την κινητοποίηση μαχητικών αεροσκαφών τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των αεροναυτικών γυμνασίων που διεξάγει η Κίνα γύρω από την Ταϊβάν.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια, που ξεκίνησαν το Σάββατο με διάρκεια τρεις ημέρες, οργανώθηκαν από το Πεκίνο ως αντίδραση στη συνάντηση που είχε στις 5 Απριλίου στις ΗΠΑ η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν με τον πρόεδρο της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι.

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εντόπισε 11 πολεμικά πλοία και 70 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας γύρω από το νησί. Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο Shandong, συμμετείχαν σε ασκήσεις προσομοίωσης πληγμάτων στο νησί, περιλαμβανομένων και ασκήσεων με πραγματικά πυρά.



70 PLA aircraft and 11 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/c2GGUMGrpW