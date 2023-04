Μεσανατολικό: Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη - Ένας Παλαιστίνιος νεκρός

Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό προσφύγων Ακαμπάτ Τζάμπερ, κοντά στην Ιεριχώ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επιχείρηση στην Ακραμπάτ Τζάμπερ», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Israeli occupation forces invaded on Monday morning Aqabat Jaber refugee camp in the occupied West Bank city of Jericho.#16thOctoberGroup pic.twitter.com/2viPU26NKa