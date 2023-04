Κλιμακώνεται η ένταση στην Ταϊβάν: Παραμένουμε σε εγρήγορση για κάθε ενδεχόμενο, διαμηνύει η Ταϊπέι

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εντόπισε γύρω από τη νήσο τα 11 πολεμικά πλοία και 70 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας, με το Πεκίνο να σφίγγει τον «κλοιό» διεξάγοντας γυμνάσια με πραγματικά πυρά, στις τριήμερες ασκήσεις του

Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στην Ταϊβάν, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να διαμηνύει σε νέα του αναφορά, ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση «για κάθε ενδεχόμενο», καθώς η Κίνα σφίγγει τον «κλοιό» στη νήσο διεξάγοντας γυμνάσια με πραγματικά πυρά, στις τριήμερες ασκήσεις του.

Η Ταϊπέι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εντόπισε γύρω από την Ταϊβάν τα 11 πολεμικά πλοία και 70 στρατιωτικά αεροσκάφη της Κίνας.

Πρόκειται για προσομοίωση επίθεσης των κινεζικών δυνάμεων στην Ταϊβάν, ως προειδοποίηση μετά τη συνάντηση της προέδρου της Ταϊβάν με τον πρόεδρο της αμερικανικής Βουλής.

«Οι μονάδες αεράμυνας των ένοπλων δυνάμεων της Ταϊβάν παραμένουν σε εγρήγορση για κάθε ενδεχόμενο, διατηρώντας σταθερά τις θέσεις τους 24/7, δείχνοντας ότι μπορούμε και θα υπερασπιστούμε τους ουρανούς μας. Και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τις πεποιθήσεις μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ταϊπέι.



Air defense units of #ROCArmedForces remain on high alert for contingencies, steadfastly maintaining their posts 24/7, showing that we can and we will defend our skies. And we will never give up our beliefs. pic.twitter.com/cLXbVrcblE — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 10, 2023

Ο κινεζικός στρατός «συνεχίζει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν», ανέφερε το υπουργείο, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν ως τις 10:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) ήταν μαχητικά και βομβαρδιστικά, εκ των οποίων πέρασαν τη διάμεση γραμμή και μπήκαν στην ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ) τα 39.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας (PLA) έστειλε 70 πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλάνων αναγνώρισης και ανεφοδιασμού, στη ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν το πρωί της Κυριακής, είχε ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 31 αεροπλάνα διέσχισαν τη μέση γραμμή - τα de facto σύνορα στα στενά της Ταϊβάν μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας.

Η Κίνα επιχείρησε σήμερα με τις στρατιωτικές ασκήσεις της την προσομοίωση ενός «αποκλεισμού» της Ταϊβάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

Δεκάδες αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για να εφαρμόσουν έναν «αεροπορικό αποκλεισμό» του εν λόγω εδάφους που διεκδικείται από το Πεκίνο, μετέδωσε επίσης το κρατικό κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής και πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής του Κογκρέσου για την Ταϊβάν Μάικ Γκάλαχερ δήλωσε ότι «θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν την απειλή της Κίνας», προσθέτοντας ότι «είναι προφανές ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θέλει να επανενώσει την Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα».

70 PLA aircraft and 11 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/c2GGUMGrpW — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 10, 2023

70 PLA aircraft and 11 vessels were detected by 16:00(UTC+8) April 9th. 35 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/PitgcyfjPI — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 9, 2023

71 PLA aircraft and 9 vessels were detected by 16:00(UTC+8) on April 8th. 45 of the detected aircraft had crossed northern, central, and southern median line of the Taiwan Strait and entered our southwest ADIZ. pic.twitter.com/ADpTZaoR0B — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 8, 2023

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

