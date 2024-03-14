Δύο ξένοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων μία Αυστραλή, έχασαν τη ζωή τους στο νησί Μπαλί της Ινδονησίας σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις και η οποία παρέσυρε τη βίλα τους, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος.

Ενώ η Ινδονησία δεν έχει ακόμη βγει από την περίοδο των βροχών που ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου, έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν το τουριστικό νησί του Μπαλί και κατέστρεψαν τα αρδευτικά κανάλια στο χωριό Τζατιλούβιχ που βρίσκεται στα κεντρικά του Μπαλί.

Το νερό που συσσωρεύτηκε προκάλεσε κατολίσθηση η οποία κατέστρεψε μια ξύλινη βίλα όπου διέμεναν δύο τουρίστες που βρέθηκαν νεκροί, δήλωσε ο Ι Νιόμαν Σρινάντα Γκίρι, ένας υπάλληλος της τοπικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το πρώτο θύμα είναι μια 47χρονη Αυστραλή με άδεια μόνιμης παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο θύμα είναι ένας άνδρας που δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Κατολισθήσεις συμβαίνουν τακτικά στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών. Το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί σε ορισμένες περιοχές λόγω της αποψίλωσης των δασών.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πλημμύρες τις οποίες ακολούθησαν κατολισθήσεις σκότωσαν τουλάχιστον 27 ανθρώπους στο μεγάλο νησί της Σουμάτρα.

Πηγή: skai.gr

