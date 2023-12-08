Η Χαμάς ζητά από την UNESCO να σώσει θησαυρούς της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Γάζας

Τεμένη, το τελευταίο τουρκικό χαμάμ και η παλαιότερη εκκλησία στη Γάζα: ο πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ έχει ισοπεδώσει ή καταστρέψει αμέτρητα ιστορικά κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας, με την Χαμάς να ζητά από την UNESCO να δράσει.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σήμερα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα ερείπια του ιστορικού τεμένους αλ Ομάρι, του μεγαλύτερου και παλαιότερου στην πόλη της Γάζας, από το οποίο μόνο ο μιναρές φαίνεται άθικτος. Το υπόλοιπο μέρος αυτού του ιερού τόπου που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα, και πρωτύτερα ήταν εκκλησία, είναι ραγισμένοι, πεσμένοι λευκοί πέτρινοι τοίχοι. Η Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ βομβάρδισε αυτό το μεσαιωνικό τέμενος κάνοντας λόγο για ένα «ειδεχθές, βάρβαρο έγκλημα». Δημοσιογράφοι του Reuters και του Al Jazzera αναγνώρισαν ότι οι φωτογραφίες είναι του τεμένους.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του τη «καταστροφή ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων» από τον ισραηλινό στρατό, που βομβαρδίζει ανηλεώς τον θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου όταν και ξέσπασε ο πόλεμος μετά τη σφαγή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Το έγκλημα που συνιστά η στόχευση και η καταστροφή αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να ωθήσει τον κόσμο και την UNESCO να δράσουν για τη διατήρηση αυτής της μεγάλης πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», τόνισε το υπουργείο, το οποίο ανέφερε ότι 104 τεμένη έχουν ισοπεδωθεί από την αρχή του πολέμου.

Μεταξύ αυτών, το τέμενος αλ Ομάρι καθώς και το τέμενος Οτμάν μπιν Κασκάρ, που βρίσκεται επίσης στην πόλη της Γάζας, που βομβαρδίστηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες και σήμερα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Το υπουργείο επίσης εκφράζει τη λύπη του για την καταστροφή του χαμάμ αλ Σαμάρα, του τελευταίου τουρκικού λουτρού στο έδαφος του παλαιστινιακού θύλακα, όπου οι κάτοικοι της Γάζας έπαιρναν νερό για πάνω από 1.000 χρόνια.

Τέλος, τρεις εκκλησίες καταστράφηκαν, και πάλι σύμφωνα με τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της χιλιόχρονης ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου, η παλαιότερη που εξακολουθεί να λειτουργεί στην περιοχή, που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής συνοικίας της παλιάς πόλης της Γάζας. Η εκκλησία έγινε στόχος βομβαρδισμού στις 18 Οκτωβρίου.

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λωρίδας της Γάζας είχε ήδη δεχθεί πλήγματα κατά τους προηγούμενους πολέμους μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέλαβε την εξουσία στην περιοχή το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.