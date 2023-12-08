Το Δικαστήριο Ταγκάνσκι της Μόσχας επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου ρουβίων (10.900 δολάρια) στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για παράλειψη επισήμανσης και διαγραφής από την πλατφόρμα της πληροφοριών που απαγορεύεται να διαδοθούν στη Ρωσία, δήλωσε στο TASS η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.
«Το δικαστήριο έκρινε την εταιρεία Telegram υπεύθυνη σύμφωνα με το άρθρο 13.50 παράγραφος 2 του Ρωσικού Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων (αδυναμία από ιδιοκτήτη κοινωνικού δικτύου να διεξάγει παρακολούθηση με σκοπό τον περιορισμό της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ναρκωτικών, μεθόδους διάπραξης αυτοκτονίας ή υλικό με πορνογραφικές εικόνες ανήλικων ατόμων) και διατάσσει να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ρουβλίων», αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.
Το Telegram κρίθηκε ότι παρέβη τον λεγόμενο «Νόμο Αυτοελέγχου», που τέθηκε σε ισχύ στη Ρωσία στις 21 Φεβρουαρίου 2021. Περιλαμβάνεται στο άρθρο 6 του ρωσικού ομοσπονδιακού νόμου για την ασφάλεια των πληροφοριών. Ο κανονισμός ορίζει ότι οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης διενεργούν παρακολούθηση και αναλαμβάνουν ανεξάρτητη δράση για τη διαγραφή τυχόν απαγορευμένων πληροφοριών που δημοσιεύονται από χρήστες στους ιστότοπούς τους.
