Βόρεια Μακεδονία: O Ταλάτ Τζαφέρι, υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας

Ο νυν πρόεδρος της Βουλής και υψηλόβαθμο στέλεχος του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI, Ταλάτ Τζαφέρι, θα είναι ο επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας που θα οριστεί στις 28 Ιανουαρίου 2024. Την απόφαση έλαβε το απόγευμα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αυτού.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία της Βόρειας Μακεδονίας, 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών σχηματίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου 2024 και θα συμπέσουν με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα γίνει μόνον εάν κανένας από τους υποψηφίους για τον προεδρικό θώκο δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% στον πρώτο γύρο που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου 2024.

Βάσει μίας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων «Σοσιαλδημοκρατική Ένωση» της οποίας ηγείται ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι και του αλβανικού DUI του οποίου ηγείται ο Αλί Αχμέτι, επικεφαλής αυτής της υπηρεσιακής κυβέρνησης θα οριστεί πρόσωπο που θα υποδειχθεί από το αλβανικό κόμμα και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, από το 1991 που απέκτησε την ανεξαρτησία της, η χώρα θα έχει Αλβανό πρωθυπουργό, έστω και για 100 ημέρες.

Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

