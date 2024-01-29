Λευκός Οίκος: Ανεύθυνη η αναφορά για επιστροφή των ισραηλινών οικισμών στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε σήμερα απερίσκεπτες και εμπρηστικές τις αναφορές για την επιστροφή ισραηλινών οικισμών στη Λωρίδα της Γάζας από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε επίσης "ανεύθυνη" και "επικίνδυνη" την έκκληση για την επιστροφή ισραηλινών οικισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

"Έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του εδάφους της Γάζας", πρόσθεσε ο Κίρμπι, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ παρότρυνε τους Εβραίους εποίκους να επιστρέψουν στη Γάζα σε μια κατάμεστη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή, με την παρουσία υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκαλώντας την καταδίκη των Παλαιστινίων που είπαν ότι τα λόγια του ισοδυναμούσαν με έκκληση για τον αναγκαστικό εκτοπισμό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

