Kωνσταντινούπολη: Ο Βαρθολομαίος στην εκκλησία της Σάντα Μαρία

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετέβη σήμερα, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, στον Βαθυρρύακα (Μπουγιούκντερε) του Βοσπόρου και προσκύνησε στη ρωμαιοκαθολική εκκλησία της Παναγίας, όπου χθες το πρωί, την ώρα της λειτουργίας, έγινε ένοπλη δολοφονική επίθεση, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 52χρονος άντρας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνομίλησε με τον ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο της Πόλης, Μασιμιλίανο Παλινούρο, τον ιερέα του ναού πατέρα Αντώνιο Μπουλάι και λοιπούς παρόντες πιστούς, στους οποίους εξέφρασε τη συμπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ομογένειας και του ιδίου, καθώς και την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική αστυνομική διερεύνηση του τραγικού συμβάντος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, αμέσως μετά, καταδίκασε και πάλι την βδελυρή επίθεση, εξήρε το ενδιαφέρον και την άμεση κινητοποίηση των αρχών και ευχήθηκε να μην συμβούν ποτέ ξανά τέτοια αποτρόπαια γεγονότα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

