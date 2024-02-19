Το Ισραήλ προειδοποίησε ότι ο στρατός του θα εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι ισραηλινοί όμηροι που κρατά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι να ξεκινήσει το ραμαζάνι, συνεχίζοντας να αψηφά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει ώστε να προστατευθούν οι περίπου 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι που έχουν καταφύγει σε αυτή.

Ενώ οι όποιες ελπίδες απέμεναν πως θα συναφθεί ανακωχή σβήνουν, μέρος της διεθνούς κοινότητας εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, που έχει μετατραπεί σε αχανή καταυλισμό εκτοπισμένων, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο.

«Αν ως το ραμαζάνι οι όμηροι δεν είναι σπίτι, οι μάχες θα συνεχιστούν παντού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ράφας», διεμήνυσε ο Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοτε αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Η Χαμάς έχει επιλογή. (Τα μέλη της) μπορούν να παραδοθούν, να απελευθερώσουν τους ομήρους και οι άμαχοι στη Γάζα θα μπορέσουν έτσι να γιορτάσουν το ραμαζάνι», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη διάσκεψη των προέδρων των κυριότερων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων, που διεξάγεται στην Ιερουσαλήμ.

Το ραμαζάνι, ιερός μήνας για τους μουσουλμάνους, αναμένεται να ξεκινήσει περί την Κυριακή 10η Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ από μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα την 7η Οκτωβρίου, απήχθησαν περίπου 250 άνθρωποι και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια τους 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε πρόσφατα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, κατά πλειονότητα άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

«Να μειωθούν» τα θύματα μεταξύ των αμάχων

Έκτοτε, οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, η ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς —τη χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ— έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 28.985 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο, και από τις ΗΠΑ, τον βασικό σύμμαχο του Ισραήλ, για την προοπτική της επίθεσης στη Ράφα, που η κυβέρνηση Νετανιάχου διατρανώνει πως θα εξαπολύσει.

«Οποιοσδήποτε θέλει να μας εμποδίσει να διεξαγάγουμε επιχείρηση στη Ράφα μας λέει στην πραγματικότητα να χάσουμε τον πόλεμο. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στην απαίτηση αυτή», είπε προχθές Σάββατο ο ισραηλινός πρωθυπουργός, προτού επαναλάβει χθες Κυριακή πως σκοπός του είναι η «ολοκληρωτική νίκη» επί της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον κ. Γκαντς, η επίθεση θα γίνει σε συντονισμό και στο πλαίσιο διαλόγου με τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, «τους αμερικανούς και αιγύπτιους εταίρους», ενώ θα «διευκολυνθεί η κατεπείγουσα απομάκρυνση των αμάχων» ώστε να μειωθεί «όσο είναι δυνατόν» ο αριθμός των θυμάτων στις τάξεις τους.

Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ δεν έχει δώσει επίσημα καμιά λεπτομέρεια για το πού θα πάνε οι άμαχοι, ούτε για το πώς.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Αιγύπτου Εμανουέλ Μακρόν και Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εξέφρασαν τη «σθεναρή αντίθεσή τους» στην επίθεση και σε «οποιοδήποτε εξαναγκαστικό εκτοπισμό» των αμάχων στο αιγυπτιακό έδαφος, ανέφερε χθες Κυριακή το Παρίσι.

Η Ράφα και η Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων, καθώς και άλλοι τομείς του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου, βομβαρδίστηκαν εντατικά από τον ισραηλινό στρατό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 127 άνθρωποι μέσα σε 24 ώρες, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Στη Χαν Γιούνις, τη γενέτειρα του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, του Γιαχία Σινουάρ, φερόμενου ως εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, το νοσοκομείο Νάσερ «δεν λειτουργεί πλέον, έπειτα από πολιορκία μιας εβδομάδας που ακολουθήθηκε από έφοδο σε εξέλιξη», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Επτά ασθενείς, ανάμεσά τους νεογέννητο, πέθαναν από την Παρασκευή εξαιτίας των διακοπών της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ενώ «70 μέλη του ιατρικού προσωπικού, ανάμεσά τους εντατικολόγοι», συνελήφθησαν.

Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο νοσοκομείο την Πέμπτη, με το επιτελείο να δικαιολογεί την επιχείρηση επικαλούμενο πληροφορίες της κατασκοπείας πως είχαν κρατηθεί όμηροι εκεί. Έκανε λόγο για συλλήψεις κάπου 100 «υπόπτων» και κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ρίτσαρντ Χεχτ, διαβεβαίωσε πως παραδόθηκαν ντίζελ και οξυγόνο για να μπορέσει να λειτουργήσει η δομή υγείας.

Η κατοχή ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν επίσης χθες Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου στελέχους της Φάταχ, με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της βίας (και) εκεί. Από την 7η Οκτωβρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 398 Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη, είτε από τον στρατό ή από ένοπλους ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Εντός της ημέρας στη Χάγη το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ), κορυφαίος δικαστικός θεσμός των Ηνωμένων Εθνών, αναμένεται να αρχίζει να εξετάζει τις νομικές συνέπειες της κατοχής από το Ισραήλ των παλαιστινιακών εδαφών από το 1967.

Η ακροαματική διαδικασία αυτή, που διεξάγεται κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τα πρόσφατα αιτήματα της Νότιας Αφρικής στο ΔΔ, που είχαν ευρεία κάλυψη.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, διεμήνυσαν το σαββατοκύριακο πως δεν θα αφήσουν να εγκριθεί κείμενο που απαιτεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» από το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ.

Η Ουάσιγκτον απείλησε να ασκήσει νέου το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει για να μην υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το σχέδιο απόφασης, που κατ’ αυτή «αντίκειται» προς τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για να κηρυχθεί νέα ανακωχή και να αφεθούν ελεύθεροι περισσότεροι όμηροι.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός και επικεφαλής της διπλωματίας του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Άμπντελ Ραχμάν αλ Θάνι, τόνισε στο Μόναχο προχθές Σάββατο πως οι διαπραγματεύσεις «δεν είναι πολλά υποσχόμενες τις τελευταίες ημέρες».

Σφοδρή επίθεση του Λούλα

Καταφερόμενος με σφοδρότητα εναντίον του Ισραήλ, ο βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε πως «αυτό που γίνεται στη Γάζα δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία», συγκρίνοντας τον τρόπο που δρα ο ισραηλινός στρατός με την εξόντωση των εβραίων από το τρίτο Ράιχ.

Ο Λούλα «ατίμασε τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί (...) Θα έπρεπε να ντρέπεται», αντέταξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος επανέλαβε επίσης για ακόμη μια φορά την έκκλησή του να επιλυθεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, που κρατάει δεκαετίες, στη βάση των δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, θέση που μοιράζεται το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποκλείει τη λύση των δυο κρατών και υποστηρίζει πως «η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου θα συνιστούσε πελώρια ανταμοιβή της τρομοκρατίας».

Και ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχεται με το σταγονόμετρο στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινοί διαδηλωτές εμπόδισαν φορτηγά με ανθρωπιστικό υλικό που έρχονταν από την Αίγυπτο και κατευθύνονταν στη Ράφα να περάσουν από το σημείο ελέγχου Νιτσάνα, στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

