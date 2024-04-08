Συναγερμός μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και πολλά θύματα σήμανε τη Δευτέρα στο Summerlin της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας.

«Διερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε μια επιχείρηση κοντά στο Pavilion Center Drive και το Charleston», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας.

Όπως έγινε γνωστό, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης σκότωσε δύο άτομα και ακολούθως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

🚨🇺🇸BREAKING: REPORTS OF ACTIVE SHOOTER IN SUMMERLIN, LAS VEGAS pic.twitter.com/0HMc0iZ8yo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2024

Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.