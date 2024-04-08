Λογαριασμός
Πυροβολισμοί σε κτίριο με γραφεία στο Summerlin της Νεβάδα - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ο δράστης

Ο δράστης σκότωσε δύο άτομα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του

UPDATE: 22:01
Νεβαδα

Συναγερμός μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και πολλά θύματα σήμανε τη Δευτέρα στο Summerlin της Νεβάδα, στο Λας Βέγκας.

«Διερευνούμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε μια επιχείρηση κοντά στο Pavilion Center Drive και το Charleston», δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας.

Όπως έγινε γνωστό, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης σκότωσε δύο άτομα και ακολούθως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

