Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας έκρινε σήμερα ότι είναι "η κατάλληλη στιγμή" για την επίτευξη εκεχειρίας με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

"Θα υπάρξουν δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το τίμημα για να φέρουμε πίσω τους ομήρους πριν επιστρέψουμε στη μάχη. Είμαστε στην κατάλληλη στιγμή" για να το πράξουμε, δήλωσε ο Γιόαβ Γκάλαντ ενώπιον των νεοσυλλέκτων.

Νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, των οποίων αξιωματούχοι συνάντησαν την Κυριακή στο Κάιρο διαμεσολαβητές της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ.

Το φιλοκυβερνητικό αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News, επικαλούμενο υψηλόβαθμη αιγυπτιακή πηγή, έκανε λόγο για "σημαντική πρόοδο", όμως πηγές των δύο εμπόλεμων πλευρών δήλωσαν ότι είναι σαφώς πιο επιφυλακτικές σήμερα.

Σύμφωνα με τον Γιόαβ Γκάλαντ, το Ισραήλ βρίσκεται "σε θέση ισχύος" για να διαπραγματευτεί μετά το σφυροκόπημα επί έξι μήνες της Λωρίδας της Γάζας και την καταστροφή μεγάλου μέρους του οπλοστασίου και των δυνάμεων της Χαμάς.

"Οι επιχειρησιακές συνθήκες που δημιούργησε ο ισραηλινός στρατός ασκώντας συνεχή πίεση επί της Χαμάς και η θέση ισχύος στην οποία βρισκόμαστε μετά την εκστρατεία αυτή, μάς προσφέρουν ευελιξία και ελευθερία δράσης", δήλωσε.

Ο Γκάλαντ είχε προειδοποιήσει επίσης την Κυριακή πως παρά το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός απέσυρε τις μάχιμες στρατιωτικές του δυνάμεις από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και από την περιοχή της Χαν Γιούνις όπου δηλώνει ότι εκπλήρωσε τους στρατιωτικούς του στόχους, προετοιμάζεται για επίθεση στην πόλη της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Γαζαίοι.

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου, όταν μαχητές της Χαμάς που εισχώρησαν από τη Λωρίδα της Γάζας πραγματοποίησαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.170 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει ισραηλινών επίσημων στοιχείων.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι απήχθησαν και 129 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, από τους οποίους 34 είναι νεκροί σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και εξαπέλυσε επίθεση, η οποία μετρά ήδη 33.207 νεκρούς, οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

