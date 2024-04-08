Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν υπήκοο Τατζικιστάν ο οποίος καταζητείται για τρομοκρατία και θεωρείται ενεργό μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Ο 32χρονος Τατζίκος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Φιουμιντσίνο της Ρώμης, προερχόμενος από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας.

Οι ιταλικές αρχές δεν έκαναν αναφορά στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για την οποία συνελήφθησαν αρκετοί Τατζίκοι στη Ρωσία. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο συλληφθείς είχε χρησιμοποιήσει αρκετές πλαστές ταυτότητες, μεταξύ άλλων από το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

