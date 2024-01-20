Η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, απέρριψε σήμερα τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχετικά με το ενδεχόμενο ενός παλαιστινιακού κράτους, χαρακτηρίζοντάς τις μια «ψευδαίσθηση» που «δεν ξεγελά» τους Παλαιστινίους.

«Η ψευδαίσθηση που ο Μπάιντεν κηρύττει υπέρ ενός Κράτους της Παλαιστίνης (…) δεν ξεγελά τον λαό μας», ανέφερε σε ένα δελτίο τύπου ο Ίζατ αλ Ρισίκ, ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της ισλαμιστικής οργάνωσης, στην 106η ημέρα του πολέμου με το Ισραήλ.

Χθες, ένας εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, δήλωσε πως ο Τζο Μπάιντεν «συνεχίζει να πιστεύει στην προοπτική και τη δυνατότητα» ενός παλαιστινιακού κράτους, όμως «αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ένας πλήρης εταίρος του γενοκτονικού πολέμου και ο λαός μας δεν αναμένει τίποτα καλό από εκείνον», σχολίασε σήμερα ο αξιωματούχος της Χαμάς, επικρίνοντας «εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους επίσημους εκπροσώπους του παλαιστινιακού λαού και που θέλουν να αποφασίζουν για τον παλαιστινιακό λαό για το είδος της χώρας που του ταιριάζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.