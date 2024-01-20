Ιράν: Η Τεχεράνη εκτόξευσε «με επιτυχία» τον νέο ερευνητικό δορυφόρο «Sorayya»

«Με επιτυχία» εκτόξευσε το Ιράν έναν νέο ερευνητικό δορυφόρο, όπως μετέδωσαν σήμερα επίσημα ΜΜΕ, ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη των αεροδιαστημικών δραστηριοτήτων της χώρας παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Ο δορυφόρος Sorayya, που ανήκει στον Ιρανικό Οργανισμό Διαστήματος, «εκτοξεύθηκε με επιτυχία σήμερα από τον πύραυλο Ghaem-100 των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Τεθηκε σε σε τροχιά 750 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη -- είναι «η πρώτη φορά» που το Ιράν στέλνει έναν δορυφόρο «πάνω από τα 500 χιλιόμετρα», σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Ίσα Ζαρεπούρ, δήλωσε πως ο Sorayya είναι «ένας ερευνητικός δορυφόρος βάρους περίπου 50 κιλών».

Το Ιράν αναπτύσσει εδώ και χρόνια τις αεροδιαστημικές δραστηριότητές του και υποστηρίζει πως είναι ειρηνικές και πως συνάδουν με ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όμως οι δυτικές κυβερνήσεις φοβούνται πως τα συστήματά του εκτόξευσης δορυφόρων ενσωματώνουν τεχνολογίες που μπορούν να εναλλαχθούν με εκείνες που χρησιμοποιούνται στους βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή.

Ο πύραυλος Ghaem-100 αναπτύχθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι έθεσε σε τροχιά τον δορυφόρο λήψης εικόνων Nour-3, 450 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις των ΗΠΑ μετά την αποχώρηση της Ουάσινγκτον, το 2018, από μια διεθνή συμφωνία που αποσκοπούσε να μειώσει τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.