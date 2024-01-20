Γαλλία: Τρεις αστυνομικοί καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστολή για άσκηση υπερβολικής βίας

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε χθες, Παρασκευή, τρεις Γάλλους αστυνομικούς σε ποινές φυλάκισης με αναστολή για χρήση υπερβολικής βίας κατά τη σύλληψη ενός νεαρού μαύρου το 2017, προκαλώντας διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο με τους διαδηλωτές να ζητούν τη φυλάκιση των αστυνομικών.

Η σύλληψη του Τεοντόρ Λουακά στο προάστιο του Παρισιού Ολνέ-σου-Μπουά έπειτα από έλεγχο ταυτότητας το 2017, όταν ήταν 22 ετών, ήταν μία από τις αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια που έφερε τη γαλλική αστυνομία κάτω από τα φώτα των δημόσιων προβολέων για ρατσισμό και βίαιη συμπεριφορά πυροδοτώντας διαδηλώσεις στους δρόμους.

Ο αστυνομικός Μαρκ-Αντουάν Καστελέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή για άσκηση εκούσιας βίας επειδή χτύπησε τον Λουακά προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στον πρωκτό με αστυνομικό κλομπ.

Οι δικαστές αποφάσισαν πως η ακράτεια που προκλήθηκε από τον τραυματισμό του Λουακά δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνιμη αναπηρία. Οι κατηγορίες για βιασμό που είχαν αρχικά απαγγελθεί κατά του Καστελέν αποσύρθηκαν πριν από τη δίκη.

Δύο άλλοι αστυνομικοί, ο Ζερεμί Ντουλέν και ο Τονί Οσάρ, που ήταν παρόντες και χτύπησαν τον Λουακά κατά τη σύλληψή του, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών μηνών με αναστολή έκαστος.

Στον Καστελέν απαγορεύθηκε να εργάζεται ως αστυνομικός στον δημόσιο χώρο για πέντε χρόνια, ενώ η απαγόρευση στους άλλους δύο αστυνομικούς ισχύει για δύο χρόνια.

Ο δικηγόρος του Λουακά, Αντουάν Βεΐ, δήλωσε πως η απόφαση συνιστά "νίκη" που επιβεβαιώνει πως ο "Τεό ήταν θύμα και τίποτα δεν δικαιολογεί το ότι χτυπήθηκε".

Ωστόσο διαδηλωτές στο δικαστικό μέγαρο φώναξαν συνθήματα ζητώντας τη φυλάκιση των αστυνομικών. "Είναι μια μασκαράτα να έχεις αναστολή ποινής για τον ακρωτηριασμό του Τεό διά βίου", δήλωσε μία διαδηλώτρια, η Σαμιά Ελ Καλφαουί, ο ανιψιιός της οποίας Σουχέιλ σκοτώθηκε από αστυνομικό το 2021.

Συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν στο δικαστήριο πως η χρήση βίας από τους αστυνομικούς ήταν νόμιμη, απαραίτητη και αναλογική. Ο δικηγόρος του Καστελέν είπε πως οι κατηγορίες για ρατσισμό σε βάρος του πελάτη του ήταν αβάσιμες.

Ο εισαγγελέας Λοΐκ Παζό είχε ζητήσει τριετή ποινή φυλάκισης με αναστολή για τον Καστελέν και έκρινε πως ο τραυματισμός του Λουακά αποτελεί μόνιμη αναπηρία. Ζήτησε ποινή έξι και τριών μηνών με αναστολή για τους άλλους δύο αστυνομικούς.

"Θέλουμε μια αστυνομία που να μας προστατεύει, όχι αστυνομικούς όπως αυτοί που χρησιμοποιούν αχρείαστη βία", δήλωσε στο δικαστήριο την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας τη βία περιττή και "εκδικητική" καθώς ο Λουακά δεν συνιστούσε άμεση απειλή.

Ο Λουακά, 29 ετών σήμερα, δήλωσε στη διάρκεια της δίκης πως είναι "ζωντανός νεκρός" μετά τη σύλληψή του. Δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας πως το ύψος της ποινής δεν έχει σημασία για αυτόν από τη στιγμή που οι αστυνομικοί θα κρίνονταν ένοχοι και θα ακουγόταν η αλήθεια.

Οι περισσότερες υποθέσεις εναντίον αστυνομικών για εκούσια βία απορρίπτονται προτού φθάσουν σε δίκη στη Γαλλία και το 2021, λιγότερο από το 15% των καταδικαστικών αποφάσεων είχαν ως αποτέλεσμα πραγματικά την έκτιση της ποινής φυλάκισης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.