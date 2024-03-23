Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο Ισραηλινού ομήρου λόγω έλλειψης φαρμάκων και τροφής

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας 34χρονος Ισραηλινός όμηρος πέθανε λόγω "έλλειψης φαρμάκων και τροφής".

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται γενικά να απαντούν σε τέτοιου είδους ανακοινώσεις και κατηγορούν την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση για ψυχολογικό πόλεμο. Ωστόσο το ίδιο το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι 35 από τους ομήρους πέθαναν ενώ εξακολουθούσαν να κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

