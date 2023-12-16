Έντι Ράμα: Αισιόδοξος για την εφαρμογή της συμφωνίας για το μεταναστευτικό

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, κατά την συμμετοχή του σήμερα στην Ρώμη στο Φεστιβάλ νεολαίας του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρθηκε στην συμφωνία της χώρας του με την Ιταλία με στόχο την δημιουργία δυο κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Βόρεια Αλβανία.

Πιο αναλυτικά, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θεωρώ ότι ο θόρυβος γύρω από αυτή την συμφωνία είναι δυσανάλογος. Δεν πρέπει κανείς να εκπλήσσεται ή να τρομάζει, όταν κάνουμε συμφωνίες κοινής ωφέλειας, με σύμπτωση απόψεων. Για εμάς αποτελεί τιμή το να δίνουμε χέρι βοήθειας, όταν η Ιταλία μας το ζητά. Και θα αποτελεί πάντα προνόμιο να θεωρούμαστε ξεχωριστοί φίλοι της Ιταλίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε αδελφή χώρα της Ιταλίας».

«Το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας μας έκανε το χρέος του, διότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η διαδικασία προσωρινής παύσης μιας συμφωνίας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν πρέπει να τύχει εξέτασης πριν από την κύρωση του κοινοβουλίου», πρόσθεσε.

Ο Έντι Ράμα, τέλος, ολοκλήρωσε: «η συμφωνία αυτή δεν περιέχει κανένα αντισυνταγματικό στοιχείο. Το ανώτατο χρονικό όριο είναι ο επόμενος Μάρτιος αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί πολύ νωρίτερα. Πρόκειται για σημαντικότατη απόφαση και πρέπει να ξέρουμε, και οι δυο κυβερνήσεις, αν μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι».

Πηγή: skai.gr

