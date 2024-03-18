Λογαριασμός
Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο (Σεούλ και Τόκιο)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ο πύραυλος κατέπεσε ήδη, κατά τα φαινόμενα εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας, γνωστής στο Τόκιο ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας και η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ο πύραυλος κατέπεσε ήδη, κατά τα φαινόμενα εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

