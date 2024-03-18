Πούτιν: Η Ρωσία δεν θα αφεθεί «να εκφοβισθεί» ούτε «να συντριβεί»

Η Ρωσία δεν θα αφεθεί «να εκφοβισθεί» ούτε «να συντριβεί», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του μπροστά στην ομάδα της εκλογικής του εκστρατείας αφού ευχαρίστησε τους ρώσους πολίτες. «Είμαστε μία και μοναδική ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Ρωσίας που πήγαν στα εκλογικά τμήματα και ψήφισαν», είπε.

«Μικρή σημασία έχει ποιος θέλει να μας εκφοβίσει ή σε ποιο σημείο, μικρή σημασία έχει ποιος θέλει να μας συντρίψει ή σε ποιο σημείο, την θέληση και την συνείδησή μας. Κανείς ποτέ δεν πέτυχε να κάνει κάτι παρόμοιο στην ιστορία. Αυτό δεν λειτούργησε σήμερα και δεν θα λειτουργήσει στο μέλλον».

Τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών δείχνουν την «εμπιστοσύνη» των Ρώσων στην εξουσία...θα επιτρέψουν στην ρωσική κοινωνία να σταθεροποιηθεί και να ενισχυθεί, είπε ο ρώσος πρόεδρος κατά την ομιλία του στο εκλογικό του στρατηγείο η οποία μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

«Εχουμε πολλούς συγκεκριμένους και σημαντικούς στόχους να φέρουμε εις πέρας. Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της χώρας και την ελπίδα τους ότι θα κάνουμε όλα όσα προβλέπονται», είπε.

Προτεραιότητα της Ρωσίας θα πρέπει να είναι να εκπληρώσει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία και να ενισχύσει τον στρατό, είπε ο Πούτιν προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει εις πέρας αυτήν την αποστολή και αυτούς τους στόχους που ο ίδιος και η κυβέρνησή του θεωρούν ότι αποτελούν προτεραιότητα.

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος στην Ουκρανία κάθε μέρα και έχουν των πρωτοβουλία στο μέτωπο, είπε.

Η Ρωσία θα πρέπει να σκεφθεί με ποιον θα μπορούσε να συνομιλήσει για την πιθανότητα ειρήνης στην Ουκρανία, είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποτελεί επιλογή.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες σχετικά με την γαλλική πρόταση για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα συμφέροντα της Ρωσίας στο μέτωπο, δήλωσε.

Ο Πούτιν «αποκάλυψε» ότι είχε συμφωνήσει σε ανταλλαγή κρατουμένων στην οποία περιλαμβανόταν ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και «είναι λυπηρό που πέθανε».

Ο βασικός όρος για την ανταλλαγή ήταν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δεν θα επέστρεφε στην Ρωσία.

Η διαμαρτυρία εναντίον του που οργανώθηκε από την αντιπολίτευση κατά την εκλογική διαδικασία δεν είχε αποτέλεσμα, είπε, αλλά οι άνθρωποι που εμπόδισαν άλλους ανθρώπους να ψηφίσουν με πράξεις βανδαλισμού θα πρέπει να τιμωρηθούν.

