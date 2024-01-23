Kate Winslet: Δώρισε 5 χιλιάδες λίρες σε κορίτσι με προβλήματα όρασης

Παγκόσμια συγκίνηση προκαλεί η κίνηση της ηθοποιού Kate Winslet να δωρίσει 5 χιλιάδες λίρες σε 11χρονη με σπάνια ασθένεια εξαιτίας της οποίας αναμένεται να χάσει με την πάροδο των ετών την όρασή της.

Το κορίτσι έχει μια σελίδα διαδικτυακού εράνου στο Go Fund Me στην οποία περιγράφει όλα τα μέρη που θα ήθελε να επισκεφθεί πριν χάσει την όρασή του

Η Lily-Rae, από το Nottingham, διαγνώστηκε με μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται νόσος Stargardt τον Δεκέμβριο.

Η μητέρα της, Έμμα, δημιούργησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για να κάνει τα «όνειρα» της κόρης της πραγματικότητα και η διάσημη ηθοποιός προχώρησε στη δωρεά 5.000 λιρών αφήνοντας το εξής, προσωπικό μήνυμα.

«Εύχομαι στη Lily-Rae μερικές μαγικές περιπέτειες για να μπορέσει να δημιουργήσει πολλές ιδιαίτερες αναμνήσεις! Με πολλή αγάπη, η Κέιτ Γουίνσλετ και η οικογένεια της».

Η Lily-Rae είπε: «Ήμασταν σοκαρισμένοι. Κλαίγαμε».

Άρχισε να χάνει την όρασή της όταν ήταν περίπου πέντε ετών, αλλά αρχικά της είπαν ότι θα χρειαζόταν μόνο ειδικά γυαλιά.

