Η Βενετία απαγορεύσει τα μεγάλα γκρουπ τουριστών και τα μεγάφωνα

Να μειώσει τον αντίκτυπο του μαζικού τουρισμού προσπαθεί η Βενετία η οποία αναμένεται να απαγορεύσει τα μεγάφωνα και τις τουριστικές ομάδες άνω των 25 ατόμων, σύμφωνα με το BBC.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιούνιο σύμφωνα με ανακοίνωση της πόλης.

Η χρήση μεγαφώνων έχει απαγορευτεί καθώς μπορεί να «δημιουργήσουν σύγχυση και αναστάτωση», πρισθέτει.

Ο υπερτουρισμός αναγνωρίζεται ευρέως ως επείγον ζήτημα για την Βενετία, ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στην Ευρώπη.

Τον Σεπτέμβριο, η Βενετία ενέκρινε τη δοκιμή ενός τέλους 5 € για καθημερινούς επισκέπτες.

Η Elisabetta Pesce, η αξιωματούχος που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της πόλης, είπε ότι οι τελευταίες πολιτικές «στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης των ομάδων που οργανώνονται στο ιστορικό κέντρο».

Η πόλη έχει έκταση μόλις 7,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2,7 τετραγωνικά μίλια), αλλά φιλοξένησε σχεδόν 13 εκατομμύρια τουρίστες το 2019, σύμφωνα με την ιταλική εθνική στατιστική υπηρεσία. Ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Νωρίτερα φέτος η Unesco είπε ότι η πόλη πρέπει να προστεθεί σε έναν κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που κινδυνεύουν , καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και του μαζικού τουρισμού απειλούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές σε αυτήν.

Το 2021, απαγορεύτηκε η είσοδος μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στο ιστορικό κέντρο της Βενετίας μέσω του καναλιού Giudecca μετά τη συντριβή ενός πλοίου σε λιμάνι. Οι επικριτές είχαν επίσης υποστηρίξει ότι τα πλοία προκαλούσαν ρύπανση και διάβρωναν τα θεμέλια της πόλης, η οποία υποφέρει από τακτικές πλημμύρες.

Πηγή: skai.gr

