Η ιρακινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν οδηγό φορτηγού ο οποίος παρέσυρε μαθητές, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας άλλους δεκατέσσερις σε προάστιο της Βασόρας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω βλάβης στα φρένα, με αποτέλεσμα να παρασύρει μαθητές που έφευγαν από το σχολείο τους στην περιοχή Χάρθα.

Παρότι το Ιράκ είναι μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, οι υποδομές είναι σε άθλια κατάσταση έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων. Οι δρόμοι είναι συχνά γεμάτοι λακκούβες και χωρίς φωτισμό τη νύχτα. Η αστυνομία υπογραμμίζει εξάλλου την κακή συμπεριφορά των οδηγών, επισημαίνοντας παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας, κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Το 2022, περισσότεροι από 4.900 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα στο Ιράκ – κατά μέσο όρο 13 θάνατοι την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

❗️❗️❗️ Highly distressing footage depicts the aftermath of a tragic incident where a truck ran over 50 students as they exited school in the Al-Hartha area of Basra, Iraq.



According to initial reports, the tragedy resulted in the loss of at least 20 students lives. pic.twitter.com/JhrGSg1YzL — PressTV Extra (@PresstvExtra) April 2, 2024

Πηγή: skai.gr

