Νέες εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - 14 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες - Δείτε βίντεο & φωτογραφίες

Από τις εκρήξεις έχουν έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα - Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 20 ρουκέτες στην πόλη Kiryat Shmona

UPDATE: 19:01
Λίβανος

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί και στους εκατοντάδες - τουλάχιστον 450- οι τραυματίες από τον νέο κύκλο εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που σημειώθηκαν την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν κυρίως τραύματα στο στομάχι και στα χέρια, αναφέρουν οι αρχικές πληροφορίες.

Παράλληλα, εκτός από τις συσκευές επικοινωνίας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Βηρυτού εξερράγησαν και οικιακά ηλιακά συστήματα. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν να έχουν  ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 έως 20 εκρήξεις που σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλες 15 έως 20 εκρήξεις στο νότιο Λίβανο, είπε η πηγή. 

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι οι συσκευές διαφέρουν από τους βομβητές που εξερράγησαν χθες ενώ σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Reuters, αγοράστηκαν από τη Χεζμπολάχ πριν από πέντε μήνες, την ίδια χρονική περίοδο με τους βομβητές.  

λιβανος

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γουόκι-τόκι που χρησιμοποιούνται λιγότερο ευρέως από τους βομβητές που εξερράγησαν την Τρίτη, καθώς είχαν διανεμηθεί μόνο σε ανθρώπους που οργανώνουν πλήθη, όπως κηδείες και πορείες, είπε η πηγή ασφαλείας στο CNN. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα της κηδείας τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά στο X . 

Δημοσιογράφοι του Reuters στα νότια προάστια της Βηρυτού άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις σε ξεχωριστά σημεία των προαστίων την Τετάρτη.

Οι αρχικές αναφορές για έκρηξη βομβητών ήρθαν από τη Βηρυτό, την κοιλάδα Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα αφότου δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν μετά την ταυτόχρονη έκρηξη  βομβητών  την Τρίτη. 

Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για συντονισμένη επίθεση.

