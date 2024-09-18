Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί και στους εκατοντάδες - τουλάχιστον 450- οι τραυματίες από τον νέο κύκλο εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που σημειώθηκαν την Τετάρτη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πολλοί από τους τραυματίες φέρουν κυρίως τραύματα στο στομάχι και στα χέρια, αναφέρουν οι αρχικές πληροφορίες.

Παράλληλα, εκτός από τις συσκευές επικοινωνίας, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ανέφερε ότι σε αρκετές περιοχές της Βηρυτού εξερράγησαν και οικιακά ηλιακά συστήματα. Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ δείχνουν να έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε καταστήματα, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 15 έως 20 εκρήξεις που σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλες 15 έως 20 εκρήξεις στο νότιο Λίβανο, είπε η πηγή.

⚡ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.



Many residential buildings are on fire. pic.twitter.com/zZsHM7lOAU — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 18, 2024

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ότι οι συσκευές διαφέρουν από τους βομβητές που εξερράγησαν χθες ενώ σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Reuters, αγοράστηκαν από τη Χεζμπολάχ πριν από πέντε μήνες, την ίδια χρονική περίοδο με τους βομβητές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γουόκι-τόκι που χρησιμοποιούνται λιγότερο ευρέως από τους βομβητές που εξερράγησαν την Τρίτη, καθώς είχαν διανεμηθεί μόνο σε ανθρώπους που οργανώνουν πλήθη, όπως κηδείες και πορείες, είπε η πηγή ασφαλείας στο CNN.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις σημειώθηκαν την ώρα της κηδείας τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά στο X .

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR — #EBluemountain1 🎗 (@EBluemountain1) September 18, 2024

Δημοσιογράφοι του Reuters στα νότια προάστια της Βηρυτού άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις σε ξεχωριστά σημεία των προαστίων την Τετάρτη.

🇮🇱l🇱🇧 According to Barak Ravid, Israel blew up thousands of personal radios (Walkie-Talkies) which were used by Hezbullah members in Lebanon in a second wave of its intelligence operation



Explosions and fires reported in many motorcycles, vehicles, house everywhere.



LebUpdate pic.twitter.com/HzVD7gLNOk — dana (@dana916) September 18, 2024

Οι αρχικές αναφορές για έκρηξη βομβητών ήρθαν από τη Βηρυτό, την κοιλάδα Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα αφότου δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν μετά την ταυτόχρονη έκρηξη βομβητών την Τρίτη.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για συντονισμένη επίθεση.

Πηγή: skai.gr

